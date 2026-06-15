高市早苗訪英晤施紀賢　發表經濟安保合作聯合宣言

日本首相高市早苗6月14日與英國首相施紀賢（Keir Starmer）舉行會談，會後雙方發表經濟安全保障合作聯合宣言。高市早苗表示：「日英關係已達『准同盟國』的級別，願意進一步提升」。



據日媒報道，日英合作宣言針對中國的稀土出口管制和經濟脅迫表達「嚴重關切」，明確將強化供應鏈合作，並推進含意大利參與下一代戰機的「全球作戰空中計劃（GCAP）」項目等防務合作。

2026年6月14日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦唐寧街會見日本首相高市早苗。（Reuters）

兩國承諾將在能源、技術和防務等多方面展開合作。雙方同意搭建海上風電合作機制，日本擬最高投資90億英鎊（約947億港元），並深化新型核電、核聚變領域合作。

兩國還將爭取國內半導體機構達成合作，同時將拓展AI、量子技術領域協作。

雙方認可歐亞安全聯動的重要性，將深化防衛產業、網絡安全合作，並攜手保障霍爾木茲海峽通航安全、推動伊朗局勢緩和。