英國退休夫婦遊艇出海遭俄軍艦鳴槍示警　施紀賢：魯莽

英國一對退休夫婦6月16日上午在懷特島以南約23英里的英吉利海峽國際水域遭俄羅斯護衛艦「格里戈羅維奇海軍上將號」鳴槍示警，所幸無人受傷。



事發於16日上午，珍（Jane Kelvey）向英國廣播公司（BBC）《新聞之夜》回憶，俄艦先鳴5聲喇叭示意，身處「光明未來號」遊艇的夫婦隨即左轉兩度表明已察覺對方；約一分鐘後俄艦再鳴5聲，隨即朝天發射4至5發輕武器警告彈。

珍強調，遊艇「絕對未處於碰撞航線」，批評開槍「完全沒必要」。俄羅斯國防部則稱，遊艇「危險接近」俄艦，船員多次無線電聯繫及發射信號彈未果後，才依國際航行規則開槍示警。

英國首相施紀賢形容事件「魯莽且令人深感擔憂」，對夫婦所受驚嚇表示同情。

圖為2026年6月15日，英國首相施紀賢在倫敦唐寧街首相府講話。（Reuters）

英國防部目前已完成初步評估，認為俄方行為屬警告性質，並非蓄意瞄準遊艇。前皇家海軍少將柏堅（James Parkin）分析，鑑於週末英軍剛攔截俄影子艦隊油輪，俄方此舉「可能是誤判而非蓄意挑釁」。