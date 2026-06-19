世界盃｜科特迪瓦國腳華希涉假波案　一度遭禁止入境加拿大

世界盃展開第二輪分組賽，非洲勁旅科特迪瓦（Côte d'Ivoire，舊稱象牙海岸）將於6月20日在多倫多與四屆冠軍德國碰頭，其中科特迪瓦23歲前鋒華希（Elye Wahi）早前涉及打假波疑雲而遭法國調查，並被加拿大拒絕入境，但加拿大當局在6月18日決定容許華希前往多倫多。



《大西洋》雜誌（The Atletic）17日報道，法國檢察部門正調查華希為法甲球會尼斯（Nice）5月17日對梅斯（Metz）的聯賽期間，是否故意犯規取得黃牌。他其後在5月29日被捕，但暫時未有被控任何罪名。

華希該面黃牌是他在法甲球季的累積第五面，令他需要在5月26日對乙組聖伊天（Saint Etienne）的升降班附加賽首回合停賽。尼斯在首回合與對手踢成0比0平手，而華希在次回合復出並攻入兩球，最終以4-1擊敗聖伊天，來屆繼續在甲組比賽。

世界盃：圖為2026年6月14日，科特迪瓦前鋒華希（Elye Wahi，中）於E組首輪分組賽為球隊上陣。（Reuters）

法國馬賽的檢察部門證實，就涉嫌有組織詐騙、有組織體育貪污及盜取失物和洗黑錢進行調查。

科特迪瓦在首場分組賽於美國費城迎戰厄瓜多爾，華希正選披甲55分鐘。他賽後留在費城的球隊集訓地，科特迪瓦足總（FIF）18日稱對方目前無法獲得入境加拿大的行政許可，並強調全力支持華希及對他投下信心一票，形容他是球隊的重要成員。