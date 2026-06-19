世界盃｜韓女睇波遭歧視　FIFA贈VIP票請佢睇韓國對墨西哥｜有片

韓國一名女YouTuber近期在觀看世界盃賽事期間遭遇種族歧視，涉事的墨西哥男子其後被揭發是一個行業協會的主席並已被撤職。國際足協（FIFA）6月17日（周三）發聲明表示，韓國女子Yoon Su-jin已接受邀請，將前往瓜達拉哈拉（Guadalajara）觀看韓國與墨西哥的比賽。



據《韓國先驅報》報道，韓國對墨西哥的比賽將於19日（周五）上午進行，但球賽是在墨西哥時間18日舉行，即國際反仇恨言論日（International Day for Countering Hate Speech）。國際足協表示，計劃藉此機會傳遞包容和尊重的訊息。

韓國女球迷分享FIFA向她提供的VIP門票：

聯合國於2021年設立這一紀念日，旨在應對全球範圍內不斷蔓延的仇恨言論、排外心理和歧視。

此前，在韓國隊上週於墨西哥對陣捷克隊的揭幕戰後，擁有超過660萬YouTube訂閱用戶和超過200萬TikTok訂閱用戶的Yoon Su-jin惠在IG上分享了相關事件的細節。

Yoon Su-jin分享她觀看世界盃時遭歧視的影片：

在她上傳的題為「我是不是太敏感了？」的影片中，可以看見一名男子在她身後的看台上做出「拉眼皮」手勢，這引發社交平台上對這名男球迷種族歧視行為的強烈譴責。

事件發生後不久，國際足協表示已確認做出該手勢的男子身份，並封鎖了他的購票帳戶。

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墨西哥媒體後來證實該名男子是當地一所工程師協會的主席。據《紐約郵報》報道，他已公開道歉並被免去主席職務。