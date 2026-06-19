美國貿易代表：將對德國發起301調查　不滿創新藥物定價不公

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）6月18日表示，美國政府將針對德國對創新藥品的定價和付費機制展開「301條款」調查。此舉旨在釐清德國長期低付費購買創新藥品的行為，是否構成不合理或歧視性貿易壁壘。



格里爾周四表示，這次調查的依據是1974年《貿易法》第301條。他補充說，美國貿易代表辦公室將於6月25日開放書面意見徵集通道，其下屬的第301條委員會將於9月就此調查舉行公開聽證會。

「301條款」為美國反制外國不公平貿易行為的強力法律工具，以往常被用於智慧財產權與市場准入等爭端。一旦調查結果認定德國藥價政策確實存在歧視或不合理限制，美國政府未來可能對德國採取關稅制裁或其他貿易報復措施。

2024年4月29日，德國首都柏林，天氣陽光明媚，德國國旗在國會大樓前飄揚，民眾在附近的草坪上放鬆身心。（Getty）

華府此前已經對其他幾十個國家也展開了類似的調查。自去年重返白宮以來，美國總統特朗普（Donald Trump）推行了一系列激進的貿易政策，導致對全球商品加徵10%的關稅，並威脅對來自中國和法國等國的進口商品加徵100%的關稅。