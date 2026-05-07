美國對中國等貿易夥伴啟動301調查　豆農歷經關稅戰打擊愈發擔憂

美國貿易代表辦公室（USTR）周二（5月5日）啟動為期四天的馬拉松式聽證會，針對包括中國、歐盟、日本、韓國、墨西哥和越南等16個主要貿易夥伴的產能過剩問題展開「301條款」調查，使深受關稅戰打擊的美國豆農感到擔憂。



貿易觀察人士預計，這次調查將導致政府出台新的進口關稅。美國最高法院已裁定特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅違憲，導致特朗普急於尋求重建他失去的關稅籌碼。

2025年8月27日，美國伊利諾州沃特曼（Waterman），豆農Ryan Frieders站在自家農場的大豆田中。 （Reuters）

據報道，美國貿易代表辦公室和其他機構將在周五（8日）前，聽取近150名來自企業、貿易團體、外國政府和智庫代表的證詞。

美國智庫「新美國安全中心」在準備好的證詞中說，美國的行動應聚焦於中國。這個智庫認為，中國龐大且不斷增長的結構性產能過剩，以及其主導傳統半導體等關鍵領域的計劃，對美國構成「戰略性問題」。

代表50多萬種植戶的美國大豆協會敦促特朗普政府謹慎對待新關稅，因為眼下中美正在就微妙的貿易休戰進行談判。美國總統特朗普預計下周訪華期間，將會見中國國家主席習近平，而301條款調查將是雙方討論的議題之一。

2025年4月16日，美國大豆協會（ASA）主席、肯塔基州豆農拉格蘭（Caleb Ragland）在協會官網發表題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」的公開投書。（美國大豆協會網站）

本文獲《聯合早報》授權轉載

