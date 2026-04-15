貝森特：將啟動301調查　美國擬7月前恢復關稅原先水平

美國財長貝森特（Scott Bessent）4月14日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）先前被最高法院駁回的多項關稅，最快在7月前恢復至原先關稅稅率。



彭博社報導，貝森特周二在華盛頓出席「華爾街日報」（Wall Street Journal）主辦的活動時表示：「我們的關稅政策雖然在最高法院碰壁，但我們將啟動或執行301條款（Section 301）調查，因此關稅政策有望於7月初前重回原先水平。」他指，該條款的授權已通過法院驗證，商界可針對資本支出進行規劃並進行相關決策。

美國最高法院2月20日裁定特朗普無權以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施全球性關稅後，特朗普政府正試圖利用不同法律重建關稅壁壘。而「301條款」調查涵蓋多國全球製造業和貿易夥伴的「產能過剩」和勞工權益侵害等問題。貝森特表示，這項調查為徵收關稅提供了明確的途徑，具體範圍和稅率尚待審查。

美國財長貝森特（Scott Bessent）4月14日表示將啟動《貿易法》「301條款」調查，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）先前被最高法院駁回的多項關稅，最快在7月前恢復。（Reuters）

另外，貝森特對美國經濟持樂觀態度，預計今年經濟增長率超3%至3.5%，稱核心通脹持續走低是積極信號，並質疑美聯儲對通脹的判斷，指出利率應有更大調降空間。

但當前經濟信號喜憂參半，3月美國整體消費物價指數（CPI）同比升至3.3%，主要受伊朗戰爭導致的能源價格飆升推動，而核心通脹溫和升至2.6%。專家警告，關稅恢復將加劇通脹壓力，給全球貿易和企業規劃帶來不確定性。