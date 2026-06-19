紐約地鐵非法移民性侵及盜竊猝死乘客　被判處有期徒刑5年

一名44歲墨西哥籍非法移民Felix Rojas於2025年在紐約曼哈頓地鐵R線車廂內，對一名猝死的37歲男子Jorge Gonzalez進行長達逾30分鐘的性侵和行竊，6月17日遭當地法院判處5年有期徒刑，出獄後還須接受15年的假釋監管。



《紐約郵報》報道，曼哈頓檢察官指出，死者去年4月乘搭地鐵時突然失去意識，隨後在車廂座椅上死亡。約3小時後，Rojas進入同一車廂，發現死者毫無動靜，竟然脫下對方褲子，並施以長達逾30分鐘性侵，之後還搜查死者口袋行竊。

根據法院文件顯示，Rojas犯案後曾為死者拉上褲子，之後坐回座椅上，而且還選擇待在行駛中的列車上以躲避追緝。案發約3週後，疑犯因看見警方公布的監視器畫面，故在兒子陪同下自首，但他卻向警方否認自己犯案。

Rojas犯案後曾為死者拉上褲子，之後坐回座椅上，而且還選擇待在行駛中的列車上以躲避追緝。（路透社）

美國移民及海關執法局在法院上表示，疑犯過去曾多次試圖非法越過美墨邊境，是一名非法移民。

至於死者，他在約20年前來到美國，同樣來自墨西哥。他到美國後，從事過建築、廚房、服務生等多項工作，養活在墨西哥的家人。他38歲的妻子與丈夫分隔兩地6年，她在案發後向美媒表示：「他是一位父親和一個顧家的男人，非常關心遠在墨西哥的家人，只要能賺錢養家，什麼工作都願意做。」