紐約人奪NBA總冠軍市內狂歡變騷亂　17歲少年中槍　接駁巴遭縱火

美國NBA球隊紐約人（New York Knicks）自1973年以來首奪總冠軍，惟紐約周六深夜的慶祝活動最終演變成騷亂。一名17歲少年在時代廣場遭遇槍擊受傷，一輛世界盃接駁巴士遭縱火焚毀，致防暴警察介入清場。



大批球迷當晚比賽結束後走上街頭，有球迷在擠滿人的酒吧外和戶外場地燃放煙花及煙霧彈狂歡。至凌晨約2時，時代廣場有一名17歲少年腳部中槍後被送院，警方事後拘留3名涉案人士。

約15輛接載世界盃巴西對摩洛哥賽事球迷的接駁巴士途經時代廣場時，遭數百名青年包圍。有人爬上車頂並進入司機位，一輛政府租用的黃色校巴遭縱火焚燒，另有最少3輛巴士嚴重損毀。另有現場影片顯示有人跳上紐約警訪車輛的車頂，砸碎擋風玻璃。

警方在戒備約兩小時後採取行動，有防暴警察及騎警驅散街上人群，並清理紐約人主場麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）周邊街道。