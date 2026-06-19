日媒民調：高市早苗內閣支持率跌至54%　或受抹黑門影響

日本時事通信社6月19日公布最新民調顯示，首相高市早苗內閣的支持率為54.3%，較上月下跌5.1個百分點，成為其上任以來的最低紀錄；不支持率則上升2.5個百分點至22.2%，達到上任後最高紀錄。時事通信社分析指，高市內閣支持率下滑，可能是受到媒體早前披露其陣營在去年自民黨總裁選舉期間疑似中傷其他候選人的「抹黑門」事件影響。



日媒週刊文春早前披露，高市陣營於去年自民黨總裁選舉期間，在社群媒體上發布抹黑其他候選人的影片。

高市早苗此前雖已多次否認參與其中，但對於如此回覆表達「無法接受」的受訪者有40.4%，認為目前「很難說、不確定」的受訪者則有40.2%，僅有19.4%受訪者認為「可以接受」。

高市早苗此前已多次否認參與抹黑政敵的事件。（Reuters）

至於政黨支持率，自民黨現時仍以22.8%維持首位，但相較上月已下滑了5.0個百分點，之後依序為參政黨2.9%、公明黨2.3%，以及國民民主黨、中道改革聯合、日本維新會的2.1%。

高市早苗周五被問及她的秘書是否曾與宣稱製作中傷影片的人開過網上會議時回應表示：「不否認這個可能性，我接獲的報告是秘書記不清楚」。