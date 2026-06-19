以色列4士兵陣亡　極右部長爆「哭泣論」揚言要黎巴嫩全境焚燒

以色列繼續對黎巴嫩採取軍事行動，6月19日公布有4名士兵在黎巴嫩南部陣亡，另有5人受傷。以色列極右翼國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）再爆爭議言論，揚言要黎巴嫩「全境焚燒」（All of Lebanon must burn），又指「每當以色列母親流出一滴眼淚，就須有一千名的黎巴嫩母親哭泣」。



美國副總統萬斯（JD Vance）前一天6月18日在白宮舉行記者會時，抨擊以色列對美伊協議的批評，指其反應過度，又指摘以色列對黎巴嫩的行動，並認為這些行動有時阻礙美伊談判。

以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）在6月15日揚言美伊協議對以方「沒有任何約束力」。（Reuters）

本格維爾則在帖文指「每當以色列母親流出一滴眼淚，就須有一千名的黎巴嫩母親哭泣。黎巴嫩必須全境焚燒！」

他稱「我要尊重地對美國人直言，以色列須向全世界表明，我們絕不放棄我們兒女的血脈和公民的安全。黎巴嫩必須全境焚燒，我們至高無上的職責是保護以色列公民和以軍士兵，這承諾高於一切。」

以色列部長的帖文截圖（X網站截圖）

據以軍指，4名士兵在黎巴嫩南部陣亡，他們所在的坦克當時遭黎巴嫩真主黨的炮火擊中，死者包括32歲指揮官Dor Gedalia Ben Simhon。以軍又指，黎巴嫩南部另發生一宗「無人機爆炸襲擊」事件，以方一名預備役軍官嚴重受傷，另有4人輕傷。

黎巴嫩則指在過去一夜有18人死於以軍空襲，另有33人受傷。

本格維爾屢爆爭議言論，法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）早前於5月23日宣布，法國已決定禁止本格維爾入境法國，並要求歐盟也制裁他。