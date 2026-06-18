不滿涉以言論　以色列外長切斷與歐盟最高外交官聯繫

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）宣布，鑑於有報道稱歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）將以色列與南非種族隔離政權相提並論，他將切斷與卡拉斯的所有聯繫。



薩爾星期四（6月18日）在社媒平台X發文說：「最近有報道說，她（卡拉斯）在訪問墨西哥期間，將以色列比作南非曾經存在的種族隔離政權……迄今為止，她對此事未作任何否認、回應或評論。」

他進而寫道：「因此，作為以色列外交部長，我別無選擇，只能切斷與卡拉斯女士的一切聯繫，直到她收回對世界上唯一猶太國家——也是中東唯一民主國家——的血祭誹謗（blood libel）。」

2026年2月19日，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）出席在美國華盛頓特區美國和平研究所舉行的首屆和平委員會會議。（Reuters）

「血祭誹謗」指的是一則反猶謠言，聲稱猶太人會謀殺基督教徒的孩子，用這些小孩的血來進行宗教儀式。

薩爾還在貼文中說：「歐盟長期以來一直對以色列國採取偏執且可恥的欺騙行為。」

據歐洲動態新聞網（Euractiv）上周獨家報道，卡拉斯在墨西哥舉行的高級別閉門會談中，將以色列對待加沙和約旦河西岸巴勒斯坦人的方式，與南非種族隔離政策相提並論。

圖為2026年2月15日，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）出席出席慕尼黑安全會議（MSC）。（Reuters）

包括列席官員和外交官在內的多名人士告訴歐洲動態新聞網，卡拉斯描述了去年訪南非和在約翰內斯堡參觀種族隔離博物館的經歷，稱自己深受觸動。

她承認以色列擁有自衛權，但同時表明，以色列對哈馬斯2023年10月7日跨境襲擊的回應，與南非所指控的種族滅絕行為相稱，並稱以色列在約旦河西岸的定居點破壞以巴兩國方案的可能。

本文獲《聯合早報》授權轉載

