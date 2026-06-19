萬斯批以色列對美伊協議反應過度　強調特朗普是其唯一盟友｜有片

美國副總統萬斯（JD Vance）6月18日（周四）在白宮舉行記者會時，抨擊以色列對美伊協議的批評，稱總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）是以色列目前僅有的盟友，亦提及以色列絕大部分武器都是美方提供。萬斯同日接受《紐約時報》採訪時，就批評以色列對美伊協議表現出「奇怪的恐慌」（weird panic）與「驚慌失措」（freakout）。



據路透社報道，萬斯在白宮表示，「特朗普是目前全世界唯一一位同情以色列的國家元首。如果我是以色列政府內閣成員，我可能不會攻擊我在全世界僅存的強大盟友。」

萬斯罕有公開批評以色列政府：

萬斯亦指，守護以色列的防禦性武器中，有三分之二「是由美國人製造、並由美國納稅人的錢所支付」。萬斯稱，「以色列的問題不在於特朗普，任何認為以色列最大的問題是美國總統的人都應該醒醒，認清以色列的現實處境。」

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及部分以方官員此前批評美伊協議，稱協議不僅未能解決他們對伊朗核計劃及彈道導彈計劃的擔憂，還將會束縛以色列在黎巴嫩打擊真主黨的軍事行動。

萬斯向《紐約時報》表示：「我注意到以色列體制內瀰漫着一種奇怪的恐慌，他們認為伊朗人不需要改變任何行為，所有那些對伊朗有利的設想就會實現。美伊協議的條款並非如此草擬。」

2026年6月18日，美國副總統萬斯（JD Vance）在白宮舉行的新聞發布會上發表演講。（Reuters）

萬斯強調：「我覺得以色列這波反應有點奇怪，因為我認為這源於不信任，而我認為美國已經贏得了以色列的信任。我們為這個國家和這個政府做了很多好事。我覺得，認為我們達成一項糟糕的協議的說法既沒有事實依據，也完全沒有道理，尤其考慮到兩國關係的悠久歷史。」