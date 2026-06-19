特朗普指乞求合照　意大利總理火滾拍片反擊批捏造　外長取消訪美

美國總統特朗普（Donald Trump）與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）曾經關係良好，但近月愈見矛盾加劇，在最新的七國集團（G7）峰會後，特朗普受訪時指梅洛尼「乞求與他合照」，引來梅洛尼大感不悦，6月19日拍片批特朗普的言論屬完全捏造，又稱「令人失望的是，他對西方和美國的敵人卻沒有表現出同樣的決心」。意大利外長宣佈取消訪美行程。



在G7峰會上，梅洛尼與特朗普的互動交談影片引來關注，意大利電視台La7之後採訪特朗普，報道他指「她應該很高興我跟她談話了。我本來不用跟她談的」，又指「她乞求我和她合照。她很想和我合照。我本來不會答應，但我同情她。」（She begged me to take a picture with her. She wanted a picture with me so badly. I wouldn't have taken it, but I felt sorry for her.）

↓ 在G7峰會上的特朗普與梅洛尼 ↓

路透社報道，梅洛尼反擊指「特朗普的說法是完全捏造。坦白說，我感到震驚。我不明白美國總統為何如此對待他的盟友，而且這也不是第一次了。」

她續說「我只能說，令人失望的是，他對西方和美國的敵人卻沒有表現出同樣決心，反而對該些敵人領袖更加寬容。他應該記住一點：我或意大利，也從不乞求。」

↓ 梅洛尼帖文寫道「我或意大利，也從不乞求」 ↓

意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）隨後宣佈取消原定的美國行程，他在社交網站發文稱「特朗普總統對梅洛尼總理的嚴重冒犯言論，冒犯了整個意大利」。

特朗普與梅洛尼同屬右翼，曾經關係友好，但至美伊爆發戰爭後，兩人關係愈見失和，梅洛尼曾指對方批評教宗「不可接受」，特朗普則批對方不肯在對伊戰爭一事上援助美國，令人震驚。