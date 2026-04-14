梅洛尼罕見譴責特朗普　稱對方日前批評教宗「不可接受」

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）4月13日發表聲明說，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）的攻擊「令人無法接受」。



路透社報道，教宗良十世是全球14億天主教徒的領袖，梅洛尼與特朗普關係密切，此次聲明實屬罕見，也突顯了意大利民眾普遍對特朗普攻擊教宗感到憤怒。

特朗普12日晚以強烈措辭猛批教宗良十四世，形容教宗「打擊犯罪軟弱無力」、「外交政策一塌糊塗」。教宗對特朗普的攻擊迅速做出回應，告訴記者他「不懼怕」特朗普政府，並承諾將繼續發聲反對美國主導的對伊朗戰爭和捍衛移民權益。

2026年4月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台 Truth Social發布一張AI生成的圖像，被指將其本人塑成耶穌。（@realDonaldTrump/Truth Social/Handout via REUTERS ）

梅洛尼起初在教宗啟程訪問非洲四國時發表一份聲明，對教宗表示支持，聲明未具體提到特朗普對教宗的猛烈抨擊。

意大利反對派指責梅洛尼缺乏直接挑戰特朗普的勇氣，這促使她在13日晚上發表第二份聲明。

梅洛尼在第二份聲明中說：「我認為特朗普總統對教宗的言論是不可接受的。教宗是天主教會的領袖，他呼籲和平、譴責一切形式的戰爭是正確和理所當然的。」

梅洛尼是唯一一位出席特朗普2025年就職典禮的歐洲領導人，她希望與特朗普的友誼能夠提升她在國內外的地位。然而，特朗普有可能成為她的包袱，因為66%的意大利人對這位美國領導人持負面看法。民調顯示，梅洛尼與白宮的關係可能是她上個月在司法改革公投中失敗的原因之一。

圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在埃及出席加沙和平峰會，與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）合照。（Reuters）

曾與特朗普關係密切的意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）也與特朗普對教宗的言論劃清界限，突顯了歐洲極右翼勢力正試圖擺脫「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的影響。

薩爾維尼13日發表聲明說：「教宗良十四世是數十億天主教徒的精神領袖，除此之外，如果說有一個人致力於和平，那一定是教宗良十四世，因此攻擊教宗是不明智且毫無幫助的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

