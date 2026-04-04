伊朗戰爭｜意大利總理梅洛尼：不同意特朗普批評歐洲立場

撰文：觀察者網
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據美媒當地時間4月3日報道，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）批評歐洲國家及其對伊朗戰爭的立場，她不同意。

報道指出，梅洛尼通常被視為特朗普在歐洲的關鍵盟友之一。

梅洛尼在接受意大利廣播電視公司採訪時說：

「我仍然認為，從地緣政治層面來看，歐洲幾乎不能從與美國的分歧中獲益，但我們的首要任務是捍衛我們的國家利益，當我們不同意，我們必須說出來。這一次，我們不同意。」

梅洛尼目前正在沙特，以確保意大利的能源供應。她表示，意大利經濟正感受到戰爭帶來的壓力，她的政府決心保護意大利家庭和企業。

2026年4月3日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在沙特阿拉伯吉達（Jeddah）會見王储薩勒曼（King Salman）。（Saudi Press Agency/Handout via REUTERS）

在她進行這番發言的數天前，多架美國軍用飛機曾計劃在意大利西西里島的錫戈內拉基地（Sigonella Base，又譯西哥奈拉基地）降落，然後飛往中東。由於美國沒有事先與意大利軍方協商，相關飛行計劃也超出兩國協議的適用範圍，意大利最終拒絕了美國的要求。

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮接見歐洲多國領袖期間，德國總理默茨嘗試說服特朗普，他應與俄羅斯總統普京先達成停火協議，而不是期望達成全面和平協議。夾在默茨與特朗普中間的意大利總理梅洛尼（Giorgia Melonia）一臉茫然，其後「翻白眼」的畫面在網上引起熱議。（Reuters，X@EricLDaugh）

特朗普一直抨擊歐洲沒有支持美方的軍事行動，甚至以退出北約相威脅。此前，他在社交平臺上稱，其他國家需要站出來，在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）巡邏。他認為，由於許多歐洲國家更加依賴該海峽獲取石油，他們也必須承擔幫助其恢復運轉的責任。

據報道，意大利等歐洲國家已向其海灣盟友提供防空支援，但對這場戰爭的合法性提出了質疑。

本文獲《觀察者網》授權轉載

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