伊朗戰爭燒錢　WSJ：國防部向國會要求追加6270億撥款

《華爾街日報》6月18日引述知情人士報道，國防部副部長范伯格（Stephen Feinberg）本週在與國會議員的電話會議中表示，五角大樓需要800億美元（約6270億港元）來支付伊朗戰爭的費用以及其他非戰爭相關開支。



據報道，國會議員一直敦促特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府提供這場始於2月28日的戰爭的全面預算。議員們的憂慮之一是，這場戰爭消耗了寶貴的彈藥，而這些彈藥本可用於應對世界其他地區的威脅。

2025年3月18日，圖為美國副國防部長范伯格（Steve Feinberg）。（美國國防部網站）

報道引述國防部高層指，除非國會通過新的戰時支出法案，否則他們今年夏天可能會面臨資金短缺的困境。他們警告說，由於伊朗戰爭和美軍在國內南部邊境的部署，各軍種將不得不削減訓練演習和其他優先事項。

任何國防部的補充撥款申請都需要先經白宮管理和預算辦公室批准，才能提交給國會。美國防部2026財政年度的預算約1萬億美元（約7.8萬億港元）。

但知情人士透露，國防部對該計劃充滿信心，副國防部長范伯格最近幾日已向議員們報告相關情況。其中一位知情人士表示，部分資金將用於船艦營運、人員薪酬和彈藥等。

知情人士還透露，一份完整的美國補充撥款申請，其中包括國防部的撥款以及農業和災害救濟等非國防優先事項的資金，可能會在未來數日內提交給議員。

據議員透露，就在范伯格致電國會議員之際，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）本周在國會山莊會見多位資深共和黨參議員，並提到國防追加預算申請的可能性。

2026年6月18日，比利時布魯塞爾，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在北約總部出席北約國防部長會議當日接受採訪。（Reuters）

報道指，今年以來，美軍一直在努力應對多項行動帶來的巨額開支，其中包括伊朗戰爭，國防部5月中旬估計其耗資290億美元，但現在看來可能更高，以及將委內瑞拉領導人馬杜羅強行擄走的軍事行動，此外還包括在加勒比海和東太平洋地區對疑似販毒船隻的多次打擊。