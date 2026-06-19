英媒比較特朗普與奧巴馬伊朗協議差異　分析：美伊戰爭毫無成果

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）堅稱，他與伊朗達成的協議優於前總統奧巴馬（Barack Obama）於2015年簽署的協議。但特朗普的批評者則表示，就目前而言，他從伊朗方面獲得的利益遠少於此前，卻做出了更多讓步。英國《衛報》（Guardian）的評論則稱特朗普的戰爭毫無成果，並難以證明自己協議比奧巴馬的更好。



路透社報道，奧巴馬時期的協議是一份名為《聯合全面行動計劃》（JCPOA）的詳盡文件，長達160多頁。該協議重點在於限制伊朗的核活動，並設定嚴格的基準。特朗普曾譴責奧巴馬時代的協議「糟糕透頂」，並在2018年將其廢除。

特朗普這次與伊朗簽署的諒解備忘錄只有3頁，嚴格意義而言只是一份框架協議，其內容包含細節無法與奧巴馬當年的協議相提並論。

核問題

兩項協議都包含伊朗的書面承諾，即永不尋求發展核武。奧巴馬的協議對伊朗生產武器級鈾的努力施加嚴格限制，而特朗普的臨時協議僅概述了遏制伊朗核活動的總體路徑，伊方除承諾在60天期限內討論核問題外，沒有做出任何具體承諾。

2026年6月17日，法國巴黎附近的凡爾賽宮，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署美伊諒解備忘錄。（X@WhiteHouse)

制裁與凍結資產

兩項協議都涉及解除制裁和解凍資產。奧巴馬在初期便放寬部分制裁，但是基於已簽署全面協議之後。隨後才根據伊朗經核實的具體舉措，分階段進一步放寬制裁。特朗普的備忘錄則將初步放寬措施提前實施。

霍爾木茲海峽

奧巴馬的《聯合全面行動計劃》僅涉及核問題，這是奧巴馬政府刻意做出的選擇。當時政府評估認為，若將其他區域性議題一併納入，將使最終協議無法達成。而特朗普諒解備忘錄的主要目標之一，就是重新開放霍爾木茲海峽。

《衛報》對特朗普協議的批評毫不留情，分析認為：沒有人會因為結束一場自己發動的戰爭而獲得諾貝爾和平獎，更何況是一場毫無意義的侵略戰爭，這場戰爭反而讓引發衝突的根本原因比戰前變得更壞。

2026年6月16日，美國總統特朗普在法國埃維昂萊班出席七國集團（G7）峰會期間，與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）舉行雙邊會唔。（Reuters）

無論特朗普如何粉飾，都無法掩蓋這樣一個事實：他近日宣布與伊朗達成的協議，恰恰有力地證明了這場戰爭根本就不應該發生。