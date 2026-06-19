特朗普：期待所有戰線全面停火　美軍解除所有對伊朗海上封鎖

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在簽署美伊諒解備忘錄後表示，美國期待「所有戰線實現全面停火」，其中包括黎巴嫩、真主黨及以色列。特朗普呼籲「中東各國」履行其承諾。美軍中央司令部（CENTCOM）同日表示，按照特朗普的指示，美軍已解除對所有進出伊朗港口及沿海地區的海上交通封鎖。



特朗普發文指期望所有戰線實現全面停火：

2026年6月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在簽署美伊諒解備忘錄後表示，美國預期「所有戰線實現全面停火」，其中包括黎巴嫩、真主黨及以色列。（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普發文表示：「美國致力於和平，我們鼓勵中東地區各方繼續保持對和平的承諾，讓我們的談判順利進行。市場對當前局勢非常滿意，油價大幅下跌，股市大幅上漲。我們期待所有戰線，包括黎巴嫩、真主黨和以色列，都能實現全面停火。」

美軍中央司令部發文指已解除對伊朗的海上封鎖：

美軍中央司令部在網上發文表示：「按照總統的指示，美軍解除了對所有進出伊朗港口和沿海地區的海上交通的封鎖。美軍並未阻礙船隻往返伊朗港口。所有美軍的封鎖行動已停止。我軍強大的艦艇將繼續駐紮在相關區域，以確保協議的各項條款得到遵守和全面有效執行。」

美國副總統萬斯（JD Vance）同日向記者表示，自簽署美伊諒解備忘錄，已有約1250萬桶石油通過霍爾木茲海峽。