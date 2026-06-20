世界盃｜美斯父親誤傳死訊惹爭議　阿根廷電視台主播辭職

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）在今屆世界盃首場分組賽大演帽子戲法，以3比0擊敗北非勁旅阿爾及利亞，衛冕之路有個好開始。惟在賽事直播期間，阿根廷Luzu電視台主播Florencia Pena稱美斯的父親佐治（Jorge Messi）離世惹來爭議，美斯家人澄清佐治正接受治療。最終Pena公開道歉並為事件辭職。



英國廣播公司（BBC）6月19日報道，Pena在比賽直播時段公布美斯父親的死訊，形容情況突然。雖然她其後澄清消息未經證實，惟已經在網上引起熱議。

美斯家人之後發聲明，證實68歲的佐治正接受治療，但沒有透露病情，強調對方正在康復。聲明亦批評外界胡亂猜測他的健康，呼籲大家尊重他們一家私隱。

美斯在今屆世界盃首戰對阿爾及利亞表現大勇，連中三元。（Reuters）

Pena其後就事件向美斯家人公開致歉，稱相信製作團隊核實過消息才交給自己，因此相信對方，惟自己為涉及這次爭議感到羞愧，所以需要為此負責，辭去Luzu電視台的工作。

Luzu電視台亦發道歉聲明，稱公司會採取紀律行動，重申未經適當核實散播敏感消息的行為不可接受，因此解僱所有涉事員工，Pena亦決定下台。

美斯上屆高舉世界盃，父親在場見證。（Getty Images）

這場爭議在阿根廷引起極大迴響，不少球隊支持者批評電視台公布未經證實的消息，連總統米萊（Javier Milei）亦加入譴責行列，他在社交平台X發文，形容事件是「廢話連篇」。