世界盃｜蘇格蘭5萬球迷攻陷美國　吹風笛遊行清空酒吧啤酒｜有片

2026世界盃賽事正如火如荼舉行之際，據英媒估計，在蘇格蘭兩場小組賽前後，約有5萬名蘇格蘭球迷湧入波士頓。他們有的身穿傳統蘇格蘭短裙吹着風笛在市內遊行，有的去酒吧開懷暢飲。在短短一個多星期，熱情的蘇格蘭球迷就清空了波士頓部份酒吧的啤酒存貨，並贏得了這座城市及其民眾的歡心。



大量蘇格蘭球迷來到波士頓支持國家隊：

據《英國廣播公司》6月19日報道，蘇格蘭稍後將在波士頓踢第二場分組賽對摩洛哥。賽後，過去一周左右一直把這座城市當成「家」的大批球迷預計將前往佛羅里達州。

美國當地政客感謝蘇格蘭球迷帶來的熱情和能量：

許多當地居民表示，他們會為蘇格蘭球迷的離開感到難過。

無數蘇格蘭球迷的精彩時刻在網上瘋傳。

從他們在紅襪棒球隊主場芬威球場（Fenway Park）載歌載舞，到在波士頓郊區吹奏風笛，波士頓人對這一切樂在其中。

一名酒吧老闆沙維治（Devon Savage）表示，蘇格蘭球迷「把他們的拉格啤酒都喝光了」。

他補充說：「舉個例子，從週四到週日，蘇格蘭球迷喝掉的波士頓拉格啤酒是我們平時四天假期（比如7月4日國慶）銷量的四倍。」

美國媒體有關波士頓酒吧被蘇格蘭球迷「飲乾」的報道：

沙維治表示：「我們不得不在周六早上安排緊急補貨。週末我們賣出了超過3000品脫的波士頓拉格啤酒，我們的團隊週一還回收了70個空酒桶。」

其他一些當地酒吧也報告了波紀錄的銷售額，甚至超過了美式足球超級碗（Super Bowl）和聖派翠克節（St Patrick's Day）等​​重大節日。