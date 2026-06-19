世界盃2026挪威議員集體「維京划船」　不分黨派齊撐國家隊｜有片

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月16日舉行I組賽事，由挪威對伊拉克，挪威最終以4：1擊敗伊拉克。許多挪威球迷在球場內，沿着整整一邊高唱着划船的吶喊聲。這段被稱為「維京划船」（Viking row）的吶喊聲在網上瘋傳。挪威的球迷不但會在球場內展示這獨特的打球方式，也會在扶手電梯施展他們獨特的應援文化。除此之外，就連挪威國會也有樣學樣，集體在國會進行「維京划船」，展示對國家隊的熱烈支持。



6月18日，在挪威國會議長的提議下，台下議員熱烈迴響，各黨派代表紛紛放下政治分歧，在議場內整齊地模擬划船，展現難得的跨黨派團結與幽默感。

6月16日，球迷們見證挪威自1998年以來首次躋身世界盃決賽周。本屆世界盃也讓觀眾有機會一睹挪威隊賽前吶喊助威的歌曲，這首歌隨後在社交平台上廣為流傳。

挪威隊球迷獨特的「維京划船」打氣方式：

6月2日，在挪威奧斯陸舉行的一場與宿敵瑞典的友誼賽中，主場球迷齊聲高喊「Hu！」，並模仿划船的動作。這聲吶喊響徹球場一側，身穿紅色球衣的球迷們匯成一片海洋，場面蔚為壯觀。

在波士頓，挪威球迷在TD花園球場前的自動扶梯上大展身手一番。

挪威「維京划船」歌背後的故事

挪威的「維京划船」模仿人們划船的動作，讓人聯想起維京人划船的場景，而挪威與維京文化有着密切的聯繫。

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這些維京長船，由多人劃槳組成，最早於西元8世紀末開始使用。根據戰爭歷史網（Warfare History Network）記載，這些船隻配備6至16個劃槳位，船長在17至23米之間。

由於挪威隊已多年未能躋身頂級足球賽事，因此並不清楚這首歌在挪威足球界流傳了多久。然而，今年，夏蘭特（Erling Haalnd）帶領他的「維京戰隊」自1998年以來首次闖入世界盃決賽周。他們在世界盃能走多遠令人期待。