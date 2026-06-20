以色列入列性暴力名單　以大使辱罵聯合國官員：你最好閉嘴｜有片

聯合國6月19日為紀念「消除衝突中性暴力國際日」舉行的會議爆發激烈罵戰，以色列常駐聯合國代表達農（Danny Danon）因不滿以方此前被聯合國列入戰爭性暴力等罪行的黑名單，而與撰寫相關報告的聯合國官員爆發口角。他一度以「可恥」來形容對方發其報告，並怒罵道：「你現在最好閉嘴。」（You will be quiet now）



路透社報道，達農當日在會議上要求聯合國秘書長衝突中性暴力問題特別代表帕滕（Pramila Patten）辭職，後者此前曾撰寫一份報告，首次將以色列列入「衝突中實施性暴力」的黑名單。

達農指責帕滕帶有偏見，屈服於聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）對以色列的錯誤執念。

秘書長兒童與武裝衝突問題特別代表、另一份將以色列列入類似黑名單的報告編纂者弗雷澤（Vanessa Frazier）其後插話提出程序問題，要求達農停止「人身攻擊」，並補充說她們有「確實證據」。

弗雷澤的插話引爆雙方罵戰，達農先是要求對方離席，最後再怒斥道：「我們是（聯合國）成員國，而你為聯合國工作，你現在最好閉嘴。你最好閉嘴……你和你那份可恥的報告。」

帕滕上月發布報告時，達農已揚言以色列不會再與古特雷斯的辦公室有聯繫，並取消安排聯合國官員到訪的計劃。