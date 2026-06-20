以軍19日轟炸黎巴嫩47死　特朗普其後稱要求以色列與真主黨停火

美媒引述黎巴嫩衛生部消息報道，以色列軍方6月19日（周五）在黎巴嫩的襲擊造成至少47人死亡，這是自3月初以色列與真主黨衝突爆發以來，死亡人數第二多的一天。報道指，以色列與真主黨同日較後時間宣布達成停火協議。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後亦表示，他有向以色列要求同意與真主黨停火。



報道引述黎巴嫩衛生部稱，兩名兒童在黎巴嫩南部大片地區的空襲中喪生。此前，真主黨在夜間殺害了四名以色列士兵。

2026年6月19日，黎巴嫩南部納巴蒂耶（Nabatieh），以色列發動空襲後，黎巴嫩南部濃煙滾滾。（Reuters）

19日較後時間，美媒引述多位消息人士指，以色列與真主黨已達成停火協議，在當地時間19日下午4時（本港時間19日晚上9時）生效。

這並非以色列軍隊首次在外交官宣布黎巴嫩達成新的停火協議之際發動致命攻擊，突顯了此類協議的脆弱性。

自美國與以色列2月28日向伊朗發動戰爭以來，黎巴嫩在與以色列的衝突中最多人死的一天發生在4月17日，當日至少有98人喪生。當時，華盛頓下令以色列和黎巴嫩之間停火生效。雙方都指責對方違反停火條款，而真主黨並沒有參與達成停火協議。

雖然特朗普與伊朗總統6月17日（周三）已簽署美伊諒解備忘錄，但以色列依然拒絕全面撤出黎巴嫩。

特朗普19日（周五）接受NBC新聞電話採訪時表示，他週五與以色列方面通話，要求其同意與伊朗支持的真主黨停火。

2026年6月18日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的榮譽勳章頒獎典禮上發表講話。（Reuters）

據NBC記者報道，特朗普表示：「有時候你得冷靜下來，動動腦子。」記者稱，特朗普拒絕透露他是否曾直接與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話。