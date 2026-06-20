特朗普死撐備忘錄等同伊朗無條件投降　稱自身權力沒有限制｜有片

撰文：王海
出版：更新：

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日接受美媒Axios Show採訪時表示：「我們在軍事上徹底擊敗了他們（伊朗），而諒解備忘錄很可能可被視為無條件投降。」特朗普同事否認伊朗戰爭暴露他行使權力的能力有限，他仍然認為他的權力「沒有極限」。

特朗普受訪時表示自身的權力沒有限制：

據Axios報道，特朗普發動戰爭時要求伊朗「無條件投降」，而他最終結束戰爭的方式卻是與伊方簽署了一份有限的諒解備忘錄。

特朗普向Axios的卡普托（Marc Caputo）承認，他之所以談判達成這項協議，是為了避免戰爭演變成全球經濟大蕭條。

儘管如此，特朗普否認自己因此次戰爭而有所收斂。當被問及從戰爭中學到什麼關於自身權力極限的認知時，他回答說：「權力沒有極限。」

他的言下之意是：「我還沒學到教訓。我知道權力是有極限的，但我不認為（我的）權力有極限。」

2026年6月19日，美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地，美國總統特朗普（Donald Trump）站在卡塔爾贈送的VC-25B客機前發表講話，該客機將用作新空軍一號。（Reuters）

特朗普辯稱，這場戰爭實際上展示了美國的軍事實力。 「還有誰能像我這樣封鎖伊朗？我實施了海上封鎖，沒有一艘船能通過。有些國家曾試圖這樣封鎖，但維持時間不長。」

特朗普在訪談中承認，如果不達成協議，後果可能不堪設想。

特朗普對那些鷹派批評者質疑他為何對伊朗不夠強硬感到惱火。他表示：「我唯一能做的就是再進去兩三個星期，繼續瘋狂轟炸他們。對吧？但這又能給我們帶來什麼好處呢？霍爾木茲海峽仍然無法通行。」

特朗普強調：「我們幾個月都拿不到石油。只要你還在轟炸，那條海峽就自動關閉了。」他說道，隨後又補充道：「這種情況可能會引發全球經濟衰退。」

2026年6月17日，法國巴黎附近的凡爾賽宮，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署美伊諒解備忘錄。（X@WhiteHouse)

據一位了解特朗普想法的消息人士透露，他曾私下表示憂慮，認為全球石油儲備正在枯竭，如果霍爾木茲海峽繼續關閉，可能會引發全球石油危機。

以軍19日轟炸黎巴嫩47死　特朗普其後稱要求以色列與真主黨停火特朗普當高市早苗面提珍珠港　法媒：兩人G7峰會爭吵其他領袖勸和特朗普指乞求合照　意大利總理火滾拍片反擊批捏造　外長取消訪美
特朗普
伊朗
美伊關係（美國伊朗關係）
美國