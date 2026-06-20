特朗普死撐備忘錄等同伊朗無條件投降　稱自身權力沒有限制｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日接受美媒Axios Show採訪時表示：「我們在軍事上徹底擊敗了他們（伊朗），而諒解備忘錄很可能可被視為無條件投降。」特朗普同事否認伊朗戰爭暴露他行使權力的能力有限，他仍然認為他的權力「沒有極限」。



特朗普受訪時表示自身的權力沒有限制：

據Axios報道，特朗普發動戰爭時要求伊朗「無條件投降」，而他最終結束戰爭的方式卻是與伊方簽署了一份有限的諒解備忘錄。

特朗普向Axios的卡普托（Marc Caputo）承認，他之所以談判達成這項協議，是為了避免戰爭演變成全球經濟大蕭條。

儘管如此，特朗普否認自己因此次戰爭而有所收斂。當被問及從戰爭中學到什麼關於自身權力極限的認知時，他回答說：「權力沒有極限。」

他的言下之意是：「我還沒學到教訓。我知道權力是有極限的，但我不認為（我的）權力有極限。」

2026年6月19日，美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地，美國總統特朗普（Donald Trump）站在卡塔爾贈送的VC-25B客機前發表講話，該客機將用作新空軍一號。（Reuters）

特朗普辯稱，這場戰爭實際上展示了美國的軍事實力。 「還有誰能像我這樣封鎖伊朗？我實施了海上封鎖，沒有一艘船能通過。有些國家曾試圖這樣封鎖，但維持時間不長。」

特朗普在訪談中承認，如果不達成協議，後果可能不堪設想。

特朗普對那些鷹派批評者質疑他為何對伊朗不夠強硬感到惱火。他表示：「我唯一能做的就是再進去兩三個星期，繼續瘋狂轟炸他們。對吧？但這又能給我們帶來什麼好處呢？霍爾木茲海峽仍然無法通行。」

特朗普強調：「我們幾個月都拿不到石油。只要你還在轟炸，那條海峽就自動關閉了。」他說道，隨後又補充道：「這種情況可能會引發全球經濟衰退。」

2026年6月17日，法國巴黎附近的凡爾賽宮，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署美伊諒解備忘錄。（X@WhiteHouse)

據一位了解特朗普想法的消息人士透露，他曾私下表示憂慮，認為全球石油儲備正在枯竭，如果霍爾木茲海峽繼續關閉，可能會引發全球石油危機。