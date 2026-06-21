父親節由來｜美國首次紀念活動源於礦難　一名孝順女再落力推動

每年6月第三個星期日，全球多個國家和地區都會迎來父親節（Father's Day），即兒女向父親表達敬意與謝意的日子。美國最早的第一場父親節紀念活動，實際上是因一場礦難悲劇而起，再及後有一位孝順女兒落力推動。至1972年終由時任美國總統尼克遜（Richard Nixon）簽署法令將其定為國家法定節日。



美國首場活動源自礦難悲劇

1907年12月6日，美國西維珍尼亞州（West Virginia）發生當地歷來最嚴重的煤礦爆炸案，奪走362名礦工的生命，逾千兒童在一夜之間失去父親，教會在居民的提議下，為罹難的父親們舉行追思儀式，定於1908年7月5日舉行，據美國歷史資訊網站history.com指，此成為美國首次有紀錄的父親節紀念活動。

1907年12月，美國西維珍尼亞州（West Virginia）發生當地歷來最嚴重的煤礦爆炸案（West Virginia Mine Wars Museum網站）

「父親節之母」？多德夫人落力推動

該活動成地區性質，未有形成持續的全國式傳統，真正讓父親節走向大眾的關鍵推手，則是住在華盛頓州的多德夫人（Sonora Smart Dodd）。她是6名孩子中的大家姐，母親在生下第六個孩子時難產早逝，父親獨力把6名子女撫養成人。

在1909年一次母親節活動後，多德夫人深感社會同樣應向像她爸一樣為家庭奉獻良多的父親致敬，她開始聯絡當地教會、青年會組織及官員，爭取設立父親節，並希望把日期定於每年6月5日，即她父親的生日日期，不過在商議後，最終改為6月的第三個星期日，從那以後，美國人一直在這天慶祝父親節。

華盛頓州的多德夫人（Sonora Smart Dodd）（Fairmount Memorial Association網站）

多德夫人所在的斯波坎市（Spokane）1910年6月舉行全市的父親節慶祝活動，市民自發佩戴玫瑰花以表敬意。

她更倡議把父親節推動立法，不過要一直到1972年時，才正式定為全國節日時，當時她為90歲高齡。