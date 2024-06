父親節｜英國王室威廉3子女首發文向父獻愛　凱特操刀拍攝溫馨照

6月16日是父親節,英國肯辛頓宮發放王儲威廉(William, Prince of Wales)與3名子女的新照片,且留言署名為G, C & L,即代表喬治王子(Prince George)、夏洛特公主(Princess Charlotte)、路易王子(Prince Louis),他們寫道「我們愛你,爸爸。父親節快樂。」照片由凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)拍攝。



英國肯辛頓宮6月16日在社交網站發放新照片,是威廉與3名子女的合照,下款寫有,「我們愛你,爸爸。父親節快樂。」署名G, C & L,代表喬治王子、夏洛特公主、路易王子。

威廉與凱特過去不時會透過肯辛頓宮的社交網站發文,如署名W便是代表威廉。這次是威廉3名子女首次用他們自己名義發文。

威廉王子同時也發放一張自己兒時與父親英王查理斯(King Charles III)在庭園踢球的合照,祝福他父親節快樂。

英國王室也在社交平台分享一段查理斯三世兒時與父親菲臘親王(Prince Philip, Duke of Edinburgh)相處點滴的黑白影片,祝福天下間所有的父親,特別是那些父母已經不在身邊的人,度過一個輕鬆的父親節。