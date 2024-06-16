父親節禮物｜與西方不同　為何日本人愛送向日葵給爸爸？

父親節是一個為感謝父親而慶祝的節日，世界各地因不同的歷史、文化原因選在不同日子慶祝父親節，西方多國、日本、香港等都選擇在6月第三個星期日慶祝，據日媒6月16日指，向日葵成為是當地近年送給爸爸的熱門禮物。



在世界各地，許多人在母親節會向母親贈送紅色康乃馨。在日本，向日葵近年成為在父親節出現的熱門禮物，但據時事通信社（Jiji Press）16日指，過去並非一直是這樣。

父親節被認為起源於美國。在日本，父親節理事會（Father's Day Council）成立於1981年，是從男士時尚聯盟協會（Men's Fashion Unity）分拆出來的組織，旨在推廣父親節的習俗。在成立後第二年，委員會開始呼籲人們在父親節贈送附有黃絲帶的禮物。

男士時尚聯盟協會為父親節舉行頒獎典禮：

男士時尚聯盟協會秘書處一位名為川崎的高層解釋道，黃色是幸福的顏色，寓意可以用來抵禦危險。用黃絲帶贈送禮物的做法逐漸在日本社會紮根，部分歸功於百貨公司的宣傳活動。

美國民眾在父親節將紅玫瑰送給在世的父親，並在已故父親的墓碑前獻上白玫瑰。川崎表示，美國習俗與日本父親節黃色的象徵相結合，導致日本產生在父親節贈送黃玫瑰的獨特習俗。

黃玫瑰在日本也有嫉妒的象徵意義，正因為如此，近來向日葵作為父親節禮物比黃玫瑰更受歡迎。

圖為香港信芯園農莊的向日葵（資料圖片：Facebook@信芯園）

一名東京銀座區花店負責人在談到向日葵被接納作為父親節禮物的原因時表示：「向日葵顏色鮮豔，能給人帶來鼓勵，日本每年6月是即將進入夏季的時候，向日葵是一份完美的禮物。」

對於理想的父親節禮物，身為三個孩子父親的川崎表示：「在父親節收到任何禮物都會讓父親們高興。」

他補充道：「如果父親和孩子能透過父親節加深彼此交流那就更好了。」