特朗普談伊朗最高領袖：「遺憾」令穆傑塔巴受傷　他是勇敢的

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日接受美媒Axios Show採訪時談到伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei），指「遺憾地」令對方受傷，又形容對方是勇敢的。



在訪問中，特朗普指責以往奧巴馬政府在對伊朗方面不作為，稱「他（奧巴馬）沒有打擊他們（伊朗）的軍隊。沒有重創他們的海軍，也沒有摧毀他們的空軍。是我摧毀他們的空軍。我摧毀他們的防空武器。」

特朗普又指「我（下令）殺蘇萊曼尼（Qasem Soleimani，伊朗「聖城旅」已故指揮官），我（下令）殺最高精神領袖（意指伊朗已故最高精神領袖哈梅內伊）。」

2026年5月8日，伊朗德黑蘭，一名女子走過一面橫額，橫額上印有伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的照片。（Reuters）

他續稱「遺憾地我也令另一最高精神領袖（意指穆傑塔巴）受傷（And I sadly hurt the other Ayatollah），我告訴你，我沒有見過他，沒有說過話，人們都在談論他。但他某程度上是勇敢的，因為他受了重傷。」

在採訪中，特朗普又主張「我們在軍事上徹底擊敗他們（伊朗），而諒解備忘錄很可能可被視為無條件投降。」特朗普同時否認伊朗戰爭暴露他行使權力的能力有限，認為他的權力「沒有極限」。