特朗普為新空軍一號揭幕　稱今年稍後將再出訪中國｜有片

撰文：王海
出版：更新：

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月19日正式對外展示新空軍一號（Air Force），該客機是卡塔爾政府2025年無條件贈予美國的全新波音747-8型客機。據英媒報道，美軍已完成這架豪華巨型客機的改裝，價值估計為4億美元（約31.3億港元）。特朗普又提到，中國國家主席習近平將於9月訪美，而他將在今年較後時間再度訪華。

特朗普提到今年較後時間將再度訪華：

美國空軍表示，這次對這架噴射機的改裝包括安全、任務通訊、後勤支援和先進技術的升級。空軍還補充說，此前這架飛機可能存在的任何潛在威脅都已被「消除」。

據報道，客機內部僅做了少量改動，外部則重新噴上了紅、白、藍、金四色油漆。

2025年5月，卡塔爾王室將這架豪華的波音747-8飛機捐贈給了美國國防部，作為「空軍一號」機隊的一部分，用於為美國總統提供空中交通服務。

當這架飛機的捐贈消息曝光後，引發來自共和民主兩黨人士的強烈反對，甚至包括一些特朗普的盟友。批評人士認為，接受如此高價值的捐贈牽涉利益衝突，可能違憲。

雖然聯邦法律規定美國官員只能接受價值低於480美元的禮物，但白宮堅稱接受這架飛機是合法的，並承諾在特朗普卸任後捐贈給特朗普的總統圖書館。

在卡塔爾噴射機加入空軍一號機隊之前，空軍一號機隊包括兩架自1990年以來一直在使用的747-200B型噴射機隊。據白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）稱，其中一架較老的機型似乎已經退役。

特朗普在揭幕儀式上表示，他之後將出訪土耳其，並於今年較後時間再次訪問中國。

特朗普指：「我們將進行很多訪問。我們將前往土耳其。今年某個時候，我們將再去中國。習近平主席將於9月訪問這裏（美國），但我們還要回中國參加一個大型會議。」

特朗普提到的大型會議，極有可能是2026年亞太經濟合作會議（APEC）。今年的APEC會議將於11月18至19日在深圳舉行。

特朗普死撐備忘錄等同伊朗無條件投降　稱自身權力沒有限制｜有片以軍19日轟炸黎巴嫩47死　特朗普其後稱要求以色列與真主黨停火特朗普當高市早苗面提珍珠港　法媒：兩人G7峰會爭吵其他領袖勸和特朗普指乞求合照　意大利總理火滾拍片反擊批捏造　外長取消訪美
特朗普
空軍一號
特朗普訪華
美國
中美關係
習近平