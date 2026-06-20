特朗普為新空軍一號揭幕　稱今年稍後將再出訪中國｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月19日正式對外展示新空軍一號（Air Force），該客機是卡塔爾政府2025年無條件贈予美國的全新波音747-8型客機。據英媒報道，美軍已完成這架豪華巨型客機的改裝，價值估計為4億美元（約31.3億港元）。特朗普又提到，中國國家主席習近平將於9月訪美，而他將在今年較後時間再度訪華。



特朗普提到今年較後時間將再度訪華：

美國空軍表示，這次對這架噴射機的改裝包括安全、任務通訊、後勤支援和先進技術的升級。空軍還補充說，此前這架飛機可能存在的任何潛在威脅都已被「消除」。

據報道，客機內部僅做了少量改動，外部則重新噴上了紅、白、藍、金四色油漆。

2025年5月，卡塔爾王室將這架豪華的波音747-8飛機捐贈給了美國國防部，作為「空軍一號」機隊的一部分，用於為美國總統提供空中交通服務。

當這架飛機的捐贈消息曝光後，引發來自共和民主兩黨人士的強烈反對，甚至包括一些特朗普的盟友。批評人士認為，接受如此高價值的捐贈牽涉利益衝突，可能違憲。

雖然聯邦法律規定美國官員只能接受價值低於480美元的禮物，但白宮堅稱接受這架飛機是合法的，並承諾在特朗普卸任後捐贈給特朗普的總統圖書館。

在卡塔爾噴射機加入空軍一號機隊之前，空軍一號機隊包括兩架自1990年以來一直在使用的747-200B型噴射機隊。據白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）稱，其中一架較老的機型似乎已經退役。

特朗普在揭幕儀式上表示，他之後將出訪土耳其，並於今年較後時間再次訪問中國。

特朗普指：「我們將進行很多訪問。我們將前往土耳其。今年某個時候，我們將再去中國。習近平主席將於9月訪問這裏（美國），但我們還要回中國參加一個大型會議。」

特朗普提到的大型會議，極有可能是2026年亞太經濟合作會議（APEC）。今年的APEC會議將於11月18至19日在深圳舉行。