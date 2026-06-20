伊朗談判團隊赴瑞士　美國萬斯也準備出發　美伊周日舉行技術會談

美國與伊朗原定6月19日在瑞士舉行的談判推遲，外界關注何時上演，伊朗外交部6月20日表示，談判團隊即將「在數分鐘內」啟程前往瑞士。美國副總統萬斯（JD Vance）也表示預料前往瑞士，並稱美伊會談有可能在21日（周日）舉行。

巴基斯坦外交部其後宣布，作為簽署諒解備忘錄的後續行動，技術層面會談6月21日（周日）會在瑞士布爾根斯托克（Bürgenstock）舉行，美國和伊朗的代表以及來自巴基斯坦和卡塔爾的斡旋代表都將參與討論。



2025年6月13日，伊朗德黑蘭市中心，抗議以色列襲擊伊朗的示威活動開始前，一條大道上裝飾着伊朗國旗。 （Getty）

在美伊電子簽訂達成停火的諒解備忘錄後，伊朗外交部發言人指，伊朗代表團將前往瑞士，展開跟進工作，要求對方履行承諾。

發言人指伊朗恪守承諾，美國也有義務迫使以色列停止攻擊黎巴嫩。伊方又指不會簽署不執行的承諾，稱方針是「以承諾換取承諾」。

美國副總統萬斯2026年6月18日在白宮會見傳媒（Reuters）

美國副總統萬斯則在接受霍士新聞採訪時稱，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）與特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）已抵達瑞士，以參與跟伊朗的談判，會談有可能在21日舉行。

他又指自己預計會在未來數天內出發，同時指「但你也知道，這始終是一項需要精心協調和遵守外交禮儀的工作」。

巴基斯坦內政部長訪伊朗晤外長

在美伊之間擔任斡旋方的巴基斯坦，內政部長納克維（Mohsin Naqvi）6月20日前往伊朗首都德黑蘭，據伊媒指，他在當地與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）會面。

巴基斯坦外交部稱，巴基斯坦將繼續發揮調解人作用，為談判進程提供便利。