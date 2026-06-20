美國卡塔爾共商解凍伊朗資金　革命衛隊或成停火最大贏家

美國和伊朗日前簽署臨時諒解備忘錄後，華盛頓與德黑蘭加速推進須在60天內進行的關鍵談判。據報道，美國正在同卡塔爾秘密制定一項計劃，準備分批解凍伊朗在全球範圍被凍結的千億美元資產，率先用存放於卡塔爾的60億美元作為「人道主義啟動資金」。



西方情報與合規分析師警告，美國為了釋放政治解凍訊號而逐步放寬對伊朗原油出口的限制和提供數億資金，長期盤踞伊朗各經濟命脈領域的伊斯蘭革命衛隊，成了美伊言和的最大贏家。

2026年6月19日，美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地，圖為總統特朗普（Donald Trump）在參觀新空軍一號（Air Force One）後步出飛機。（Reuters）

《華爾街日報》星期五（6月19日）引述知情者報道，美國與卡塔爾正私下計劃讓伊朗從被凍結的千億美元資產中，獲取部分用於人道主義開支，作為德黑蘭政府簽署諒解備忘錄的回報。起始階段涉及的是卡塔爾手握的60億美元，可用於採購糧食、藥品和其他生活物資。這個方案可為往後解凍伊朗在世界各地其他資產提供藍本，但此機制仍須獲得伊朗的同意。

伊朗被凍結的資金主要來自石油銷售，由於受制裁，這些資金被扣在中國、印度、伊拉克和卡塔爾等國。美國一名高級官員日前透露，伊朗如果落實諒解備忘錄的條款，將能夠獲得這些資產；若伊朗表現出「良好行為」，例如交出濃縮鈾，還將獲得更多資金。

倫敦智庫查塔姆研究所中東部門主任瓦基勒說：「即使獲解凍的只是有限資產，也能起到拯救經濟和緩和政治局勢的作用……這是伊朗能向華盛頓爭取到的少數具體好處之一，有助於穩定它的貨幣並緩解國內經濟壓力。」

路透社分析，美伊談判尋求終結戰爭，最終可能可讓伊朗獲取數百億美元的資金，並重新開放經濟讓全球資金進入。這當中最大的受益者之一，可能是被美國及西方盟友列為恐怖組織的伊朗伊斯蘭革命衛隊。

多年來，伊朗受國際制裁，革命衛隊卻蓬勃發展，在國內建立起龐大的商業帝國，業務涵蓋石油、建築、航運、電信和港口等領域。

伊朗消息人士稱，革命衛隊憑藉獨特的經濟位置，可從解除制裁、重啟石油出口和引進外資中收穫顯著財富。不過，革命衛隊在伊朗商業網絡紮根如此之深，同時又被列為恐怖組織，這可能使伊朗經濟要擺脫制裁變得複雜。

美國的《對恐怖主義資助者依法制裁法》允許恐怖襲擊受害者起訴被指支持恐怖主義的美國公司。美國一家律師事務所合伙人帕內爾說，伊朗石油業受革命衛隊操控，美國企業若與伊朗石油公司做生意，可能因此面對法律風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

