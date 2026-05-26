美軍再發起空襲　伊朗稱擊落美國MQ9無人機　代表團赴卡塔爾磋商

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）5月26日表示，美伊停火協議的談判仍需數日時間。儘管雙方處於停火狀態，美軍25日以確保霍爾木茲海峽暢通為由，在伊朗南部發起空襲，打擊布雷船與導彈發射設施；伊朗則對外稱，已運用新型防空系統擊落一架敵方隱形無人機。相關軍事行動，打破外界對即將停止衝突的預期。



伊朗革命衛隊指，擊落一架美軍MQ9「死神」無人機。

在衝突升級之際，伊朗代表團赴卡塔爾首都多哈與卡塔爾首相舉行會談，聚焦霍爾木茲海峽通航、伊朗高濃縮鈾庫存及凍結資金解凍等核心議題。

2026年5月25日，無人機視角顯示船隻停泊在霍爾木茲海峽。（Reuters）

伊朗外交部發言人表示，雙方仍存在重大分歧，暫未敲定海峽管理細節，核議題談判需待框架協議落地後展開。美方則釋放軟硬兩面訊息，稱願給外交機會，但若談判失敗將採取其他手段。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指談判進展順利，但不排除再度動武。

此外，以色列宣布加大打擊黎巴嫩真主黨真主黨（Hezbollah）力度，區域緊張態勢加劇。