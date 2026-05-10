霍爾木茲海峽局勢膠着　貨船卡塔爾對開遭襲　美伊和談未見突破

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）5月10日稱，一艘散貨船在卡塔爾多哈對開海域航行時遭不明飛行物襲擊，此事正值霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）在經歷數日零星衝突恢復相對平靜之際。美國正等待伊朗對其最新和平提議的回應，以期結束已持續超過兩個月的戰事並開啟和談，但雙方目前仍未見突破。



據路透社報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）8日表示，華盛頓預計數小時內能得到回應，但德黑蘭方面迄今未有動靜。

此前一艘卡塔爾液化天然氣運輸船正駛向該海峽，前往巴基斯坦。消息人士指，此舉獲伊朗批准，旨在與作為戰爭調解方的卡塔爾及巴基斯坦建立信任。若成功通過，將是自2月28日美以開戰以來，首艘卡塔爾液化天然氣船通過該水道。

地圖顯示了霍爾木茲海峽的進出港航道，以及阿曼和伊朗之間的海上邊界。（Reuters）

近期，海峽地區爆發了自一個月前停火以來最嚴重的衝突；伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars）報道，伊朗部隊與美國船隻在該海域發生零星交火，美軍則稱擊中了兩艘試圖進入伊朗港口的相關船隻，迫使其折返。

與此同時，英國海事貿易行動部門10日表示，一艘散貨船在卡達多哈東北23海里處航行時，遭到不明飛行物襲擊。襲擊引發小型火災，但未造成人員傷亡，亦對環境未有影響。英國宣布，正部署一艘軍艦前往中東，為一旦局勢穩定後確保海峽安全通行的多國任務做準備。