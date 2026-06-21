西班牙首相夫人涉貪腐指控須出庭受審　被法官禁止出境

西班牙一名法官裁定，首相桑切斯（Pedro Sanchez）的妻子戈麥斯（Begona Gomez ）必須就涉貪腐指控出庭受審，並交出她的護照，因她被禁止離境。桑切斯則反指案件是基於政治動機。



據英國《衛報》報道，戈麥斯早前曾因涉嫌挪用公款、以權謀私、商業腐敗和侵吞資金，在經過兩年的調查後被起訴。

2026年6月15日，西班牙馬德里，一輛印有西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez，左）及其妻子戈麥斯（Begona Gomez）照片的貨車駛出法院，以示抗議。當天，戈麥斯出庭作證，接受有關其涉嫌以權謀私的調查。（Reuters）

現年55歲的戈麥斯否認在此案中有任何不當行為。該案源自於一個名為「清白之手」（Manos Limpias）的組織提出的投訴，該組織自稱是與極右派有關的工會。

按照6月20日（周六）公布的法院命令，此案法官佩納多（Juan Carlos Peinado）下令戈麥斯交出護照，禁止其離開西班牙，並要求每月兩次出庭。她之後將面臨有陪審團的審判。

據報道，桑切斯過去多次駁斥針對其妻子的指控，稱其毫無根據，是出於政治動機的誹謗。屬左翼的桑切斯指責其政治和媒體對手對他的家人進行迫害，並公開質疑部分司法人員的公正性。

報道指，這宗案件是桑切斯面臨的一系列貪腐調查之一。桑切斯於2018年上台，當時他承諾根除執政保守派人民黨（PP）的腐敗問題。

如今，針對桑切斯家族及其前重要政治盟友的多項調查，嚴重威脅到政府的管治威信。

桑切斯本人並未在任何案件中被點名，但他的弟弟大衛被指控以權謀私，而前交通部長阿瓦洛斯（José Luis Ábalos）則被指控在公共合約中收受回扣。兩人均否認指控。

2026年6月10日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez，右）與妻子戈麦斯（Begona Gomez，左）抵達巴塞隆納聖家堂參加彌撒。（Reuters）

其中最具潛在殺傷力案件之一，是針對前社會黨首相薩帕特羅（José Luis Rodríguez Zapatero）的，他是西班牙左翼的領導者，他5個月因涉嫌以權謀私而接受調查。