西班牙「第一夫人」被控貪污　首相桑切斯斥右翼政治迫害

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）的妻子葛梅茲（Begoña Gómez）在經過多年刑事調查後，於周一（4月13日）被正式指控貪污罪。這項始於2024年的調查旨在查明她是否利用職權謀取私利，她和桑切斯均否認這些指控，這加大了桑切斯少數派政府面臨的壓力。



英國廣播公司（BBC）等外媒報道，法院文件顯示，葛梅茲被控挪用公款、以權謀私、商業交易腐敗及侵吞資金等罪行。

葛梅茲被指控利用其人際關係，通過在馬德里康普頓斯大學（Complutense University）任職來推進其私人事業。她亦被指控濫用公共資源以謀取私利。法院將決定是否對她進行審判。

戈麥斯否認指控，桑切斯駁斥稱這是右翼勢力企圖破壞其執政聯盟。目前兩人正在對中國進行國事訪問。

2026年4月13日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）和夫人葛梅茲（Begoña Gómez）在中國北京清華大學出席演講。桑切斯目前對中國進行正式訪問，直到2026年4月15日。（Reuters）

此案由與極右翼有關聯的反腐敗組織「清白之手」（Manos Limpias）提出。該組織過去曾對多位政客提起訴訟，但均以失敗告終。

法官佩納多（Juan Carlos Peinado）自2024年4月啟動調查，試圖釐清她是否利用首相夫人身份謀取私利。調查開始時，桑切斯暫停了五天的公職，以便「停下來反思」是否繼續留任，因為他認為右翼和極右翼正試圖將政治拖入「泥潭」。

他認為，有人對他實施「騷擾策略」（strategy of harassment），旨在削弱他的政治影響力，並對其妻子進行人身攻擊。