西班牙執政黨捲涉貪案　警方突擊搜查總部　首相妻子亦涉挪用公款

西班牙警方突擊搜查執政社會黨位於馬德里的總部，並查獲了多份文件，作為對涉嫌腐敗調查的一部分。這項調查正值首相桑切斯（Pedro Sanchez）領導的社會黨深陷一系列醜聞。4月，桑切斯的妻子戈麥斯（Begoña Gómez）被控涉嫌挪用公款、以權謀私、商業交易腐敗及挪用資金等罪行。



《英國廣播公司》（BBC）5月27日（周三）報道，社會黨前首相薩帕特羅（José Luis Rodríguez Zapatero）上星期因涉嫌以權謀私遭到調查。

2026年5月27日，西班牙馬德里高等法院表示，警方按照司法命令封鎖執政社會黨總部進行調查。（Reuters）

此外，包括桑切斯的妻子和弟弟在內等多位人士也面臨指控，儘管所有人都否認有任何不當行為。

據報道，27日對社會黨總部的突襲搜查，是針對一名名叫迪茲（Leire Díez）的黨員涉嫌受僱散布虛假信息、阻撓影響該黨的案件的調查。迪茲否認有任何不當行為。

此外，警方也搜查了多位黨內高層人士和一位知名商人的住所。

桑切斯下星期將迎來執政八週年。目前，他領導着一個搖搖欲墜的少數聯合政府。該聯合政府是在保守派人民黨贏得2023年大選但未能籌組政府後組成的。

報道指，前首相薩帕特羅被傳喚下個月出庭作證。他因涉嫌利用政治影響力幫助Plus Ultra航空公司在2021年獲得紓困資金，並可能從中非法獲利而受到調查。

薩帕特羅一再否認自己有任何不當行為，而桑切斯則選擇力挺他，薩帕特羅曾於2004年至2011年擔任首相領導西班牙。

桑切斯不僅黨內盟友面臨指控，他的家人也捲入官非。

桑切斯的弟弟大衛（David Sanchez）將於28日（本周四）與其他10名被告一同受審，他們被控以權謀私，但他已否認這些指控。

4月，桑切斯的妻子戈麥斯被控挪用公款、以權謀私、商業腐敗和侵吞資金。

2026年5月27日，意大利羅馬，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）會見教宗良十四世（Pope Leo XIV）後，在西班牙駐梵蒂岡大使館舉行記者會。（Reuters）

她亦否認這些指控。桑切斯駁斥了這些指控，稱其為右翼勢力旨在破壞其執政聯盟的陰謀。