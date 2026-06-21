美軍稱20日1700萬桶油流出霍爾木茲　伊朗警告船隻勿試圖穿越海峽

伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）6月20日報道，伊朗軍方表示由於美國和以色列涉嫌違反達成的停火諒解備忘錄，決定關閉霍爾木茲海峽。美軍其後否認伊朗已關閉霍爾木茲海峽的說法，稱航道仍然開放，美軍正在監控局勢以確保其繼續保持開放狀態。美軍中央司令部更指當日有55艘商船，共1700萬桶石油穿越霍爾木茲海峽。



伊朗最高聯合軍事指揮部較早時候表示，關閉霍爾木茲海峽是鑑於美國「公然違反信任和對諒解備忘錄第一條款的承諾」，並且是回應以色列持續違反有關黎巴嫩南部停火協議的行為。

2026年5月20日，伊朗新成立的波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority）分享的一張圖表，顯示該機構所稱的霍爾木茲海峽「受控海域」（controlled maritime zone）。（Reuters）

美軍中央司令部發言人、海軍上校霍金斯（Tim Hawkins）向路透社表示：「伊朗並未控制霍爾木茲海峽。交通仍然暢通，美軍正在密切監控局勢，以確保情況繼續保持暢通。」

中央司令部亦在網上發文表示，6月20日，霍爾木茲海峽的商船交通量增加，美軍繼續在該地區開展行動，以維護航行自由。

當天，共有55艘商船通過該國際航道，運送大量貨物和超過1,700萬桶石油至全球市場，國際航道的通行安全仍暢通。

據美媒同日報道，伊朗革命衛隊海軍部門在宣布關閉霍爾木茲海峽後，警告船隻不要靠近該海峽。

2026年6月18日，美國與伊朗簽署諒解備忘錄後，圖為身處霍爾木茲海峽靠近阿巴斯港的船隻。（Reuters）

伊朗國家廣播電視台（IRIB）的一名記者稱，革命衛隊海軍發布該警告訊息，並直接聯繫了該地區的船隻。海軍警告說，試圖穿越海峽的船隻可能會遭遇水雷或成為海軍攻擊目標。