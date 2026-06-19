霍爾木茲海峽解封　原油湧向亞洲或反致油庫爆滿

美伊達成初步停戰協定，霍爾木茲海峽預計恢複通行後，未來幾周將有大量原油湧向亞洲各國，或讓此前已尋獲替代來源的煉油廠，反而因此滿載。



彭博社星期四（6月18日）引用海事資訊公司Signal Group的數據報導，目前約有31艘受困在波斯灣的超級油輪將在海峽航道通行後駛出，共可運載約6200萬桶原油，約一周可抵達印度，三周即可運抵東亞國家。

不過，據石油交易員透露，亞洲的煉油廠早前極力找尋其他來源代替中東原油後，6月和7月的供應都已充足。 由於價格高漲抑制需求，煉油廠也調降了處理率。與美伊戰爭爆發初期比較，當前情況已截然相反。

這段期間，亞洲煉油廠向其他油源如美國鎖定採購合同，中國多數時候都未在市場採購，一些國家如日本則動用本地儲油。與此同時，一些波斯灣賣家如阿布達比國家石油公司和科威特石油公司都成功將一些原油運出霍爾木茲海峽，伊拉克的產油量也大幅增加。

圖為2026年6月11日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。 （WANA via REUTERS）

據投資銀行高盛分析員預測，波斯灣原油出口可在7月底恢復至戰前水準。交易員透露，湧入的原油量巨大，促使亞洲煉油廠考慮將這些原油存入運營儲罐，或者考慮提高處理率。

原油供應預期大增也反映在遠期價格曲線上，杜拜和莫爾班原油指標價都在戰爭爆發後首次看跌，價格向來高於迪拜的阿曼原油本周還跌破杜拜指標價。

大量出口填補全球空缺 美石油庫存大跌

另一方面，美國能源資訊署（EIA）星期三（17日）發佈，國內最大的商業原油儲存中心、奧克拉何馬州庫欣（Cushing）原油儲備中心的庫存已連續八周下降，目前約為2000萬桶。這是2014年以來最低水準，也是大多數交易員認為的最低運營水準。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

美國在戰爭期間大量出口原油，以填補全球供應缺口，不僅造成商業儲備大跌。本周早前發佈的數據顯示，美國的戰略石油儲備跌至3億4000萬桶，創1983年以來最低。

美伊戰爭爆發後，特朗普政府持續釋放了1億7200萬桶戰略石油以減緩燃油價格飆漲。

如今隨着美伊簽署初步協定重開霍爾木茲海峽，美國的汽油價格自3月以來首次跌破每加侖4美元的價位，為消費者帶來舒緩。

美國汽車公會星期四發佈，全國的普通無鉛汽油每加侖平均報3.999美元，已從5月的4.50美元頂峰下滑。不過，這仍顯著高於戰爭2月底爆發前，專家估計，在明年以前都不會回到往常的水準。

本文獲《聯合早報》授權轉載

