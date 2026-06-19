伊朗：霍爾木茲海峽免收費僅維持60天　通行量將逐步增加

伊朗已針對商業船舶通過霍爾木茲海峽推出臨時通行機制，規定航運業者必須向波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority）提交通行申請。同時，伊朗也明確表示，在最初60天內不會收取任何費用，所有相關成本將由政府負擔。但在此之後，伊朗將對來往船隻收取費用。



衛報報道，德黑蘭稱對美國取得歷史性勝利，表示霍爾木茲海峽在其掌控之下，不歡迎歐洲海軍護送船隻通行海峽的計畫。美國周四解除對伊朗封鎖，油輪已開始自由通行海峽。

當局指，依照諒解備忘錄宗旨，以優先方式迅速審查並處理所有申請。此外，鑑於目前的特殊情勢，以及通行航線沿途仍存在若干航行與安全風險，為確保安全通行並防止海上事故發生，船舶必須依照主管機關通知的航線、時程及指示航行，以利逐步增加通過海峽的海上交通量。

2026年6月18日，伊朗德黑蘭，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian ）展示已簽署的美伊諒解備忘錄。（Reuters）

根據美伊日前簽署的諒解備忘錄，華盛頓和德黑蘭將舉行為期60天的談判，並有可能延長，目標是就伊朗核計畫和國際制裁達成最終協議。