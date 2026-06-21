蘇格蘭愛丁堡爆反穆斯林持刀襲擊 5人受傷疑兇被捕｜有片
撰文：王海
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蘇格蘭警方稱，反恐官員正在調查愛丁堡發生的一系列暴力事件，造成五人受傷。據英國《衛報》報道，多名傷者是穆斯林。警方表示，一名36歲的蘇格蘭白人男子已被捕。從網上影片可見，這名男子光着上身，持刀在街上徘徊，並曾試圖襲擊商店。他被警員制服在地上後表示，他的行動是為了保護國家，避免穆斯林強姦他們年輕的女兒。
網上傳出蘇格蘭一名白人男子在愛丁堡持刀傷人：
據報道，6月19日（周五）晚上8時50分左右，警方接獲報案稱，在聖路易斯市的Sighthill地區發生一宗事件，兩名男子受傷。
蘇格蘭清真寺協會表示，兩名信徒在離開布魯姆豪斯清真寺後，在園區內遭到攻擊。
網民分享這名持刀白人男子在街頭遊蕩：
警方稱，隨後接獲多宗報案，稱該市西部和北部多家零售店附近也發生攻擊事件。警方表示，在此期間，另有三名男子據稱在特爾福德路和利斯步行街附近遭到襲擊。
警方稱，五名男子受傷，其中兩人22歲，另三人年齡分別為24歲、27歲和39歲，傷勢程度不一，三人需住院治療。所有傷者均無生命危險。
同日晚上，警方封鎖了利斯步行街。社交平台上的貼文顯示，一名赤膊男子手持長刀在愛丁堡的街頭遊蕩，並砸碎了一間餐廳的大門。
另一段影片似乎顯示，同一名男子被一名警察按倒在地，他高喊要「保衛國家，他已經受夠了。」
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