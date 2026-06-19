英國地方補選大曼徹斯特市長貝安德勝出　施紀賢表示祝賀

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）6月19日向大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）表示祝賀，恭賀他贏得補選，並擔任美迦菲（Makerfield）選區議員。



施紀賢周五在社交平台X上寫道：「選民選擇了工黨充滿希望和樂觀的競選策略，而不是分裂和仇恨。」

貝安德在補選獲勝後辭去了大曼徹斯特市長的職務。他此前曾宣布，當選議員後將挑戰施紀賢在工黨內的領導地位。施紀賢近期因其政府的緊縮政策、與前駐美國大使文德森（Peter Mandelson）相關的醜聞，以及被認為未能兌現競選承諾，而受到公眾批評。

大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在6月18日舉行的地方選舉中勝出，將擔任美迦菲（Makerfield）選區議員。（Reuters）

英國多個地方6月18日舉行補選，除了美迦菲選區，蘇格蘭亦有兩個選區進行補選，其中在鴨巴甸南（Aberdeen South）選區，蘇格蘭民族黨（SNP）失守當地，議席由保守黨奪得，亦是保守黨自1967年以來，首次在國會補選贏得蘇格蘭的議席。而在阿布羅斯和布勞蒂費里（Arbroath and Broughty Ferry）選區，蘇格蘭民族黨則力保不失。