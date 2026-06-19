英國3歲男孩遭拋入動物園鱷魚區重傷　1男涉企圖謀殺保釋候查

英國劍橋郡（Cambridgeshire）一個動物園6月18日發生恐怖虐兒案，一名3歲男孩遭一名不相識的男子拋進鱷魚區後重傷，該名男子遭警方以企圖謀殺罪拘捕，其後獲准保釋。



天空新聞（Sky News）及路透社18日報道，事發於同日下午1時24分左右，當地警方接報，指Johnson's of Old Hurst動物園發生一宗涉及3歲男孩的「令人不安」事件。

警員到場後，發現男孩身上多處嚴重受傷，送院後情況危殆但穩定。消息指，動物園東主的妻子曾跳入鱷魚區內救出男孩。

一名30歲男子當場被捕，警方表示正調查事件，並向動物園內的目擊者錄取口供。當局認為傷者和疑犯並不相識，同時為男孩家人提供協助。

警方19日稱，經評估後判斷疑犯無法接受問話，因此批准對方保釋至9月18日候查。

動物園在事發後宣布暫時關閉鱷魚區。（Sky News 截圖）

根據動物園的網站顯示，園內飼養超過100種動物，包括鱷魚、孟加拉虎、非洲獅、水豚、狐獴和懶熊等。事發的鱷魚區則由牛屋改建而成，並設有金屬圍欄的架空橋供遊客從高觀賞。而在事發後，園方向男孩及家人表達慰問，同時宣布關閉鱷魚區，直到另行通知。