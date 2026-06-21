施紀賢大勢已去？　英媒：料最快22日宣布請辭　將有序下台

在曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）近日贏得地方補選重返英國國會後，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）正面臨黨內逼宮的巨大壓力。據英媒報道，施紀賢預計將於6月22日（周一）宣布辭職，並制定有序下台計劃。



據《觀察家報》（The Observer）報道，施紀賢近日與內閣大臣、唐寧街顧問、工會領袖和黨內捐款者進行會談後，已得出結論：他的相位已無法繼續維持。

儘管施紀賢週末將在契克斯莊園與妻子維多利亞商討未來，然後再做最終決定，但工黨高層人士皆認為，他最早可能在22日（周一）就會發表「明確聲明」。

2026年6月19日，英國大曼徹斯特郡，前曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在贏得梅克菲爾德補選後，向工黨成員和支持者發表講話。（Reuters）

一位與首相關係密切的工黨上議院議員堅稱，施紀賢不會「一走了之」，不會在唐寧街10號留下權力真空，而是會「出於職責和尊嚴，有條不紊地慢慢離任」。這位朋友說：「我認為他看清了現實。他現在無法阻止混亂，所以只剩下一個選擇。我認為他已經意識到，為國家和黨服務才是他應盡的職責。」

另一位工黨大佬表示，首相現在似乎已經「接受了」辭職的現實。 「他已經深刻體會到，支持率並不高，事實上，人人都知道這已經行不通了。當然，這一切都令人遺憾，但政治有時就是如此，正如約翰遜（Boris Johnson）所說，羊群一旦移動，牠們就會一齊移動。」

貝安德上周在大曼徹斯特選區的補選中出人意料地擊敗了英國改革黨，他將於22日（周一）宣誓就任國會議員。他預計將於本周初與施紀賢會面。

貝安德的盟友聲稱，如果施紀賢不主動辭職，貝安德已經獲得超過201名工黨國會議員的支持，將挑戰施紀賢的黨魁地位。

報道指，這是一個關鍵數字，因為它代表了超過一半的工黨議員，這代表施紀賢再也不能向國王聲稱他能夠贏得下議院的信任了。

2026年6月19日，英國倫敦，首相施紀賢（Keir Starmer）落區視察北部一處住宅開發項目。（Reuters）

據報道，施紀賢正面臨巨大壓力，他必須在23日（周二）的關鍵內閣會議之前明確自己的意圖。在這次會議上，內閣大臣將向他表示，他的任期即將結束。氣候變遷大臣文立彬（Ed Miliband）、內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）、外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）和交通大臣艾凱迪（Heidi Alexander）據報都敦促施紀賢制定離職時間表。