特朗普揚言若美伊未達最終協議：美國將徵霍爾木茲海峽通行費

美國總統特朗普（Donald Trump）6月20日表示，美國和伊朗簽署終戰備忘錄後啟動60天的談判期，在此期間海峽將免收通行費，60天期滿後也不會徵收通行費，除非是在未能達成最終協議的情況下，美國主動徵收通行費，以此作為美方扮演中東各國「守護天使」（Guardian Angel）的服務報酬，用以補償過去、現在及未來的成本花費。



美伊上周三簽署終戰備忘錄，為解決伊朗核子問題與達成最終協議鋪路。根據這份備忘錄，兩國承諾最長在60天內（經雙方同意可延長）進行談判並達成最終協議；伊朗將盡最大努力確保商船在60天內免費安全往返於波斯灣與阿曼海。

2026年6月16日，從阿曼穆桑達姆港拍攝的霍爾木茲海峽船隻照片。(Reuters)

不過，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）最新表示，由於以色列對黎巴嫩南部發動攻擊，伊朗已再次關閉霍爾木茲海峽，並警告船隻勿靠近這條航道。

美軍隨後否認這項說法，強調這條重要航道仍維持開放，美軍部隊正密切監控局勢，以確保海峽持續暢通。