英王查理斯三世將公開個人稅單創先河　白金漢宮：提升王室透明度

英國白金漢宮（Buckingham Palace）6月20日宣布，英王查理斯三世（King Charles III）將成為首位公開個人稅單的英國元首，稱此舉有助推高王室財政的透明度。



《衛報》及天空新聞（Sky News）等傳媒20日報道，查理斯三世在2024至25財政年度的個人稅務資料及其他財政報告將於下週披露，而他的2025至26財年的稅目細節將於明年完成審核後公開。

白金漢宮發言人稱，今次是首次有英國君主公開個人稅務資料，而查理斯三世仍是王儲時，亦已經有類似做法。

2026年6月13日，英王查理斯三世（King Charles III）舉行官方生日慶祝活動，皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）和皇家空軍表演於倫敦上演。路易小王子（Prince Louis，右）一如以往在露台上表情多多，十分搶鏡。而喬治王子（Prince George）則明顯長高了許多，看似快要追上媽媽凱特的高度。（Reuters）

報道提到，查理斯三世的私人收入來源或包括投資所得、巴爾莫勒爾（Balmoral）及桑德林漢姆（Sandringham）私人財產所得資金，以及私人存款等。而他繼承的的蘭開斯特公國領土（Duchy of Lancaster）擁有商業、零售及工業設施等收入，並在2024至25財年為他帶來2680萬英鎊（約2.78億港元）收入。

而根據2023年王室稅務諒解備忘錄，查理斯三世自願繳付所有私人收入的入息稅，以及財產利得稅。

2026年5月21日，北愛爾蘭，英王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Queen Camilla）訪問當地一間食物銀行。（Reuters）

不過威廉王子（Prince William）成為王儲後，則未有公開稅務資料。他在上一個財政年度從康沃爾公國（Duchy of Cornwall）獲利近2300萬英鎊，並同意按最高稅率繳付入息稅。