英王查理斯三世將公開個人稅單創先河 白金漢宮：提升王室透明度
撰文：張子傑
出版：更新：
英國白金漢宮（Buckingham Palace）6月20日宣布，英王查理斯三世（King Charles III）將成為首位公開個人稅單的英國元首，稱此舉有助推高王室財政的透明度。
《衛報》及天空新聞（Sky News）等傳媒20日報道，查理斯三世在2024至25財政年度的個人稅務資料及其他財政報告將於下週披露，而他的2025至26財年的稅目細節將於明年完成審核後公開。
白金漢宮發言人稱，今次是首次有英國君主公開個人稅務資料，而查理斯三世仍是王儲時，亦已經有類似做法。
報道提到，查理斯三世的私人收入來源或包括投資所得、巴爾莫勒爾（Balmoral）及桑德林漢姆（Sandringham）私人財產所得資金，以及私人存款等。而他繼承的的蘭開斯特公國領土（Duchy of Lancaster）擁有商業、零售及工業設施等收入，並在2024至25財年為他帶來2680萬英鎊（約2.78億港元）收入。
而根據2023年王室稅務諒解備忘錄，查理斯三世自願繳付所有私人收入的入息稅，以及財產利得稅。
不過威廉王子（Prince William）成為王儲後，則未有公開稅務資料。他在上一個財政年度從康沃爾公國（Duchy of Cornwall）獲利近2300萬英鎊，並同意按最高稅率繳付入息稅。
查理斯三世遭誤傳死訊後又中雀屎 幽默應對：好彩沒中頭｜有片英國一家電台「擺大烏龍」 突播《天佑國王》宣布查理斯三世死訊英國王室｜夏洛特小公主11歲生日發新相新片 網民：愈大愈似威廉英國王室威廉凱特結婚15周年 公布家中「新成員」 狗狗Otto迎1歲