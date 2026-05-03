英國王室｜夏洛特小公主11歲生日發新相新片　網民：愈大愈似威廉

英國王室的夏洛特小公主（Princess Charlotte）5月2日踏入11歲生日，肯辛頓宮（Kensington Palace）就此在社交網站發放夏洛特的新相與新影片，不少網民指其愈來愈像父親威廉王儲（William, Prince of Wales）。



照片由攝影師Matt Porteous操刀拍攝，當時威廉一家五口正在康沃爾郡（Cornwall）度過復活節假期。

攝影師Matt Porteous過去多次接受王儲威廉（William, Prince of Wales）與王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）的皇家委託，作品包括路易小王子（Prince Louis）洗禮的幕後花絮、聖誕卡和皇家肖像等。

英國王室2026年5月2日發布夏洛特小公主（Princess Charlotte）11歲生日的官方照片（X@KensingtonRoyal）

↓ 夏洛特公主歷年生日肖像照 ↓

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《鏡報》報道，許多粉絲除了送上祝福外，也注意到照片中的公主和她的父親威廉王儲長得相像，有網民指「夏洛特生日快樂，你越來越像你爸爸了。真是個漂亮的小姑娘。」另有網民稱「喔，她是不是長得很像她爸爸？！夏洛特生日快樂。」

英國王室之後也在社交網站發布夏洛特小公主與寵物犬相處及運動的片段。

夏洛特小公主目前是英國王位的第3順位繼承人，位列父親威廉與哥哥喬治王子（Prince George）之後。