英國一家電台「擺大烏龍」　突播《天佑國王》宣布查理斯三世死訊

英國一家名為「Radio Caroline」的廣播電台5月20日發生一宗嚴重錯誤的烏龍事件，竟在節目中途突然中斷正常廣播，並向全國聽眾宣布英王查理斯三世（King Charles III）死訊，隨後更播放英國國歌《天佑國王》，令不少聽眾信以為真。該電台事後發表聲明，就事件作緊急致歉，辯稱因主控室發生「電腦錯誤」，才意外觸發預設的王室駕崩緊急程序。



衛報報道，電台經理Peter Moore在社交平台上寫道：「由於我們主工作室的電腦故障，英國所有電台都已啟動的『君主逝世』應急預案（儘管我們希望永遠不會用到）在周二下午被意外啟動，錯誤地宣布國王陛下去世。」工作人員發現異常後，已即時腰斬相關廣播、恢復正常節目並公開致歉。

電台在致歉聲明中強調，查理斯三世目前健康無恙，並向王室成員及全體聽眾致上最深切的歉意。

2026年4月29日，英王查理斯三世（King Charles III）前往哈林區（Harlem），參與「哈林種植」計畫，並協助一群孩子喂雞，還種植了薰衣草和芥菜。

現年 77 歲、正接受癌症治療的查理斯三世，其健康狀況一直備受全球關注。上述烏龍事件發生時，國王和王后正在北愛爾蘭訪問，他們與一個民謠團體一同觀看了演出。