歐洲熱浪升溫或將迎「史上最熱6月」　西班牙或高達攝氏44度

歐洲多地熱浪天氣持續，當地大部分地區正嚴陣以待，準備迎接創下6月最高氣溫的極端天氣。其中，英國正面臨有紀錄以來最高溫的6月，法國紅色預警區域已實施禁酒令，以確保民眾在高溫下的安全。



英國氣象局表示，英格蘭南部周日氣溫可能達到在攝氏30度左右，預計周一和周二高溫將有可能更高；濕度預計將高於上個月的熱浪，部分地區的氣溫更不低於攝氏20度。

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）周六召集了 14 位部長召開緊急會議，當地目前有80 個省份發布了紅色和橙色高溫預警，佔全國人口四分之三，預計未來三天，法國全國氣溫將顯著升高，當地周一的平均氣溫或達到歷史最高水平，大部份地區的最高氣溫可能達攝氏37度至42度。

6月20日，法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）因應熱浪天氣召集了 14 位部長召開緊急會議。（Reuters）

法國有地方政府已取消了原定於周日在法國各地舉行的年度熱門音樂節Fête de la Musique。

此外，西班牙周一和周二發布了紅色和橙色高溫預警，預計這兩天將是氣溫最高的兩天，部份地區氣溫或高達攝氏44度；葡萄牙的氣溫也在上升，預計周二和周三氣溫最高，最高氣溫可能達到 42 攝氏度。

德國官方氣象機構德國氣象局（DWD）發布高溫預警，當地大部分地區氣溫接近攝氏38度。意大利同樣嚴陣以待，準備迎接熱浪，預計周末伊比利半島將迎來異常高溫天氣。

氣象專家警告說，如果預測準確，這次熱浪的持續時間和強度可能與2003年8月的熱浪相當。