歐洲熱浪來襲　法國多地遇最熱5月最高37度　西班牙最高38度

歐洲熱浪來襲，超過350個法國城鎮錄得有史以來最熱的5月，法國與英國皆創下5月的高溫紀錄。這場酷熱天氣可能導致西班牙部分地區的氣溫在本周末升至40度。



英國《衛報》5月25日報道，英國氣象局表示，倫敦邱園（Kew Gardens）錄得攝氏34.8度的高溫，打破英國五月的歷史最高氣溫紀錄。

2026年5月25日，英國正值熱浪來襲，遊客頂著豔陽走在倫敦街頭。（Reuters）

法國氣象局同日晚上表示，法國西部352個氣象站錄得有史以來五月份最高氣溫，其中最高氣溫達攝氏37.1度。

氣候科學家卡蘇（Christophe Cassou）告訴《世界報》：「這是前所未有的事件，按照1979年至2025年的氣候數據，在每年的這個時候發生的概率只有千分之一，而在前工業化時代幾乎不可能發生。」

氣象預報員表示，法國、西班牙和英國的氣溫可能還會創下新高，比正常水平高出攝氏12至13度。法國氣象局稱，這是一場「來得早、異常且持續時間長」的熱浪，預計將持續數日。

法國氣象局表示，破紀錄的高溫是由「熱穹」（heat dome）造成的，來自摩洛哥的熱空氣被困在高壓區。氣象局還補充說，歐洲可能會出現「越來越頻繁、越來越早、越來越強烈的」的此類天氣現象。

5月24日，在巴黎郊區梅松阿爾福（Maisons-Alfort）舉行的一場10公里長跑賽事，一名男子在比賽中猝死。民防部門稱，該名男子疑似因心臟病發作去世。另有10名跑者在賽後因傷勢嚴重被送往醫院。

西班牙氣象局的Rubén del Campo表示，西班牙的熱浪預計將持續到本週。週末期間，西班牙南部部分地區的氣溫高達攝氏38度，比正常水平高出攝氏5至10度。